Alejandro Sabella, técnico da seleção argentina, vice-campeã do mundo em 2014, também ex-jogador do Grêmio e ex-auxiliar do Corinthians, morreu nesta terça-feira aos 66 anos, após ficar 13 dias internado no Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.

'Pachorra' (ou Preguiça, em tradução livre) como era conhecido, pela calma excessiva e por gostar de cochilar depois do almoço, teve diferentes problemas de saúde desde o fim da Copa realizada no Brasil, entre eles, um câncer. Seis dias atrás, teve uma complicação por um vírus que o infectou já no hospital.