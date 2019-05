O mundo da Fórmula 1, com a escuderia Ferrari à frente, reagiu com tristeza nesta terça-feira à morte do lendário piloto austríaco Niki Lauda, tricampeão mundial da principal categoria do automobilismo, ocorrida ontem, em Viena.

"Hoje é um dia triste para a F-1. A grande família da Ferrari informa com grande tristeza a notícia da morte do seu amigo Niki Lauda, três vezes campeão do mundo, duas vezes com a Scuderia (1975-1977)", diz a equipe italiana em sua conta oficial do Twitter.