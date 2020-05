A Europa segue como a região mais afetada, com 1,46 milhão de casos e 140 mil mortos, seguida da América, com 1,29 milhão de casos e 65 mil mortos. EFE/JOHN G. MABANGLO

O número de casos de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, chegou nesta sexta-feira a 3,17 milhões, enquanto as mortes registradas atingiram a marca de 224 mil, segundo dados apresentados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Nas últimas 24 horas, segundo o balanço da OMS, foi superado o número de 1 milhão de pacientes internados por causa da infecção, sendo que a quantidade de hospitalizados em estado grave o crítico caiu de 60 mil para 50 mil, de ontem para hoje.

No boletim apresentado nesta sexta-feira, a organização indicou o registro de 10 mil mortes, maior marca desde o início da pandemia.

A quantidade elevada de óbitos pode ser explicada pela atualização das estatísticas do Reino Unido, que incluiu as pessoas que morreram em asilos do país e que estavam fora da contabilização.

A Europa segue como a região mais afetada, com 1,46 milhão de casos e 140 mil mortos, seguida da América, com 1,29 milhão de casos e 65 mil mortos.

Hoje, a OMS indicou pela primeira vez uma situação de grande preocupação com a África, devido a forte tendência de alta nos contágios, embora seja até o momento a região menos afetada, com 26 mil casos.