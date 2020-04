A OMS apontou que 205 países já foram alcançados pela Covid-19, quase a totalidade dos existentes, com exceção de algumas ilhas do Pacífico e Estados em guerra que não divulgam dados. EFE/ Rodrigo Sura

Os casos de mortes no mundo em decorrência da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus superaram a marca de 40 mil, segundo boletim apresentado nesta quarta-feira pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que aponta também para um total de 823.626 infecções registradas no planeta.

De acordo com os dados divulgados hoje, houve 4.027 novos óbitos, um recorde diário desde o início da contabilização dos dados da pandemia. Com isso, o número de vítimas chega a 40.598.

Com relação aos casos de infecção, foram registrados mais 68.678, em comparação com o balanço de ontem, elevando o total para perto de 1 milhão, em 823.626.

Além disso, a OMS apontou que 205 países já foram alcançados pela Covid-19, quase a totalidade dos existentes, com exceção de algumas ilhas do Pacífico e Estados em guerra que não divulgam dados.

Os Estados Unidos lideram em número de casos de infecção, com cerca de 189 mil, seguido pela Itália, com 105 mil, e Espanha com 100 mil. A China, onde surgiu o patógeno, tem aproximadamente 81 mil.

O número de altas gira em torno de 25% dos pacientes registrados, o que significa em torno de 185 mil pessoas.