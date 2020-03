Seis prisioneiros da prisão de Modena, no norte da Itália, morreram em um motim que teve início contra as restrições devido a crise do coronavírus, enquanto outros tumultos se espalham por outras prisões do país, como em Milão.

A magistratura já está investigando a causa das mortes, embora não se acredite que elas estejam ligadas à violência do motim, mas ao abuso de uso de drogas durante os protestos.