Um paciente dá entrada no hospital Moscoso Puello, em Santo Domingo, nesta terça-feira, com suspeita de Covid-19. EFE/Orlando Barria

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta terça-feira o balanço mais recente dos números do novo coronavírus no mundo, que ultrapassou a marca de 14,5 milhões de casos, enquanto que as vítimas estão em 607.358.

As infecções diárias continuam subindo, apesar de estar abaixo do recorde alcançado no fim de semana (260 mil), e ficou em 189 mil no último dia.