A Organização Mundial de Saúde (OMS) informa nesta quarta-feira que o planeta registrou 67.780.361 casos de infecção pelo novo coronavírus, e 1.551.214 mortes por Covid-19, após uma véspera com queda acentuada nos dois indicadores.

Ao longo desta terça-feira, último dia com dados consolidados pela agência, foram notificados 501.806 positivos para o patógeno, além de 7.837 óbitos em decorrência da doença.

O contágio global é o segundo menor do mês, só acima do contabilizado no dia 1º, quando foram registrados 488.588 casos. Na terça-feira, ainda de acordo com a OMS, foram 589.563 infecções confirmadas para o novo coronavírus.

Além disso, ontem foi o primeiro dia desde 17 de novembro que a barreira de 8 mil mortes ao longo de 24 horas não foi superada. Na ocasião, foram 7.331 falecimentos notificados, enquanto nesta terça-feira foram 9.026.

A América, com 28,83 milhões de casos e 756,1 mil mortes, segue sendo a região mais afetada do planeta, seguida da Europa, que tem acumulados 20,86 positivos para o novo coronavírus, e 462,61 mil vítimas da Covid-19.

O Brasil segue como o terceiro país com mais casos, 6,62 milhões, atrás de Estados Unidos e Índia; e o segundo com mais falecimentos, 177,31, em ranking liderado pelos EUA.

Desde o início da pandemia, segundo a OMS, 47,6 milhões de pessoas já se recuperaram da infecção. Dos 19 milhões de casos considerados ativos, 0,05% são de pessoas que estão internadas em estado grave ou crítico.