Os casos de Covid-19 confirmados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em todo o mundo chegaram a 2,47 milhões nesta quarta-feira, com mais de 80 mil contágios diagnosticados nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia foram contabilizadas 169.006 mortes causadas pela doença, um aumento de 6 mil desde o último balanço diário da OMS.

A Europa, com 1,21 milhões de casos confirmados, concentra a metade dos contágios registrados no planeta, seguida pela América, com 925 mil.

No entanto, o número de mortes na Europa, acima de 106 mil, supera em muito os mais de 42 mil óbitos registrados no continente americano.

Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido e França continuam, nesta ordem, sendo os países mais afetados em número de casos confirmados pelas autoridades.

Dos seis países, Espanha, Itália, Alemanha e França mostram em seus gráficos curvas descendentes no número de contágios desde o início do mês, embora com aumentos em alguns dias.

Reino Unido e Estados Unidos, que podem ter alcançado o pico dos contágios em meados de abril, ainda não mostram claras tendências de baixa.

Segundo as estatísticas coletadas pela OMS, mais de 700 mil pacientes já se recuperaram da Covid-19, enquanto cerca de 57 mil apresentam quadro grave ou crítico.