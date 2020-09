A Organização Mundial de Saúde (OMS) registrou nesta segunda-feira o total de 26.994.442 casos de infecção pelo novo coronavírus, depois de mais uma jornada com quase 300 mil resultados positivos em testes de detecção notificados na véspera.

Ao longo do domingo, de acordo com balanço apresentado hoje, foram 294.533 contaminações confirmadas, número ligeiramente inferior ao do dia anterior, que foi de 296.139. Até hoje, o pico de contágio ocorreu em 1º de agosto, com 297.132 casos.