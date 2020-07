O mundo superou nesta segunda-feira a marca de 16 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, com 1 milhão sendo contabilizados em apenas quatro dias, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Ao longo do domingo, último dia com dados consolidados, foram 200.625 testes com resultado positivo incluídos no balanço, o que elevou o total para 16.096.741.