Os casos de Covid-19 no mundo atingiram neste domingo a marca de 70,2 milhões, com o registro de 656 mil infecções nas últimas 24 horas, enquanto as mortes somaram 1,59 milhão, 11,8 mil delas confirmadas entre ontem e hoje, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Globalmente, a pandemia está mais uma vez em fase ascendente, após uma ligeira redução dos casos diários no final de novembro.