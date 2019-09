Em partida que marcou a estreia do meia Eden Hazard em jogos oficiais pelo Real Madrid, a equipe treinada por Zinedine Zidane venceu o Levante por 3 a 2 neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, com dois gols de Karim Benzema e outro de Casemiro, que foi substituído pelo belga no segundo tempo.

Recuperado da lesão na perna esquerda que adiou sua estreia, Hazard, a principal contratação do Real para esta temporada, foi a campo aos 15 minutos do segundo tempo, mas teve poucas chances de mostrar serviço aos mais de 60 mil torcedores presentes no estádio. O time da casa já havia marcado todos os gols e apresentava um rendimento abaixo do que demonstrou na etapa inicial.