O presidente da Argentina, Mauricio Macri, disse nesta terça-feira durante discurso na Assembleia Geral da ONU que a ditadura de Nicolás Maduro colocou a Venezuela em uma crise humanitária sem precedentes e pediu à comunidade internacional para usar a democracia para restabelecer a democracia no país.

Ao fim do discurso, Macri afirmou que desde o início de seu mandato, no fim de 2015, liderou as denúncias sobre a gravíssima situação da violação dos direitos humanos na Venezuela.