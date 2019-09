Na primeira partida oficial pelo Paris Saint-Germain nesta temporada, o atacante Neymar tirou o atual bicampeão nacional do sufoco neste sábado ao marcar um golaço nos acréscimos do segundo tempo e garantir a vitória sobre o Strasbourg por 1 a 0, no Parc des Princes, pela quinta rodada do Campeonato Francês.

Neymar não vestia a camisa do PSG desde a vitória sobre o Angers por 2 a 1, pela Ligue 1 da temporada passada, em 11 de maio. Desde então, entre suspensão, lesão e litígio para deixar o clube, o camisa 10 perdeu bastante moral com a torcida, que hoje voltou a exibir faixas contra o brasileiro o xingou durante praticamente todo o duelo.