Com lesão do espanhol, Shapovalov se classificou automaticamente para a final contra Djokovic. EFE/EPA/IAN LANGSDON

O espanhol Rafael Nadal, atual número 2 do mundo, se contundiu neste sábado, durante treinamento realizado pouco antes do jogo com o canadense Denis Shapovalov, pelas semifinais do Masters 1.000 de Paris, na França,

Com isso, Nadal não entrará em quadra, o que permite a classificação do adversário à decisão, para duelo com o sérvio Novak Djokovic, que passou mais cedo pelo búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (5) e 6-4.