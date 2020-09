Policiais vigiam, nesta segunda-feira, a entrada principal do hospital onde Alexei Navalny está internado, em Berlim. EFE/HAYOUNG JEON

O líder opositor russo Alexei Navalny saiu do coma induzido em que foi colocado após ter sido internado em Berlim, no dia 22 de agosto, e seu estado de saúde "melhorou", de acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira pelo hospital La Charité.

Navalny reage a conversas, ainda segundo o boletim, mas ainda não se possa excluir a possibilidade de sequelas devido ao "grave envenenamento" que sofreu.