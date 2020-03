A companhia de navegação Holland America informou nesta sexta-feira que quatro passageiros de idade avançada morreram no cruzeiro Zandaam, que está em águas panamenhas e tenta chegar a Port Everglades, no estado americano da Flórida, com 138 pessoas com sintomas de gripe.

"Nossos pensamentos e orações estão com suas famílias e estamos fazendo tudo o que podemos para apoiá-las neste momento difícil", declarou a empresa em uma declaração em que só detalhava que eram pessoas idosas.