As negociações que ocorrem na Cúpula do Clima (COP25), em Madri, tornaram-se complicadas em algumas das questões consideradas fundamentais e decisivas para reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa.

Isso inclui mercados de carbono, medidas que devem ser promovidas para ajudar os países a diversificar suas economias - nos casos em que depende quase exclusivamente de combustíveis fósseis - ou compromissos específicos que os países devem adotar no próximo ano para aumentar a ambição e cumprir o Acordo de Paris.