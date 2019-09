O primeiro-ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou a atacar os partidos árabes do país em breve discurso realizado nesta quarta-feira (data local) no comitê de campanha montado pelo Likud para as eleições de ontem no país.

"Muito em breve, meu bom amigo, o presidente (Donald) Trump) apresentará seu plano (de paz), que desenhará o futuro de Israel por muitas gerações. E Israel precisa de um governo estável e forte, um governo sionista e comprometido com Israel como o estado nacional do povo judeu", disse Netanyahu.