Neymar, que completa 28 anos nesta quarta-feira, concedeu entrevista ao site da Fifa e falou sobre as expectativas que tem com a seleção brasileira, às vésperas do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar.

"Estamos muito forte. O elenco tem mais experiências, apesar da entrada de vários jogadores jovens. Temos jogadores que participaram de duas edições do Mundial, como eu, por exemplo. Vencemos, perdemos, tivemos muitas experiências positivas e negativas, e graças a tudo isso podemos ajudar os mais jovens", afirmou.