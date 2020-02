O atacante brasileiro do PSG, Neymar. EFE/Arquivo

A presença do atacante Neymar no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, na próxima terça-feira, não está garantida, o que vem causando preocupação dentro do Paris Saint-Germain e nos torcedores.

Neymar sofreu uma lesão nas costas na vitória sobre o Montpellier por 5 a 0, no último dia 1º, e ainda atuou até o fim da partida. Desde então, tanto o clube quanto o entorno do jogador de 28 anos garantiram que a lesão não era grave e houve até especulações de que era uma desculpa para lhe permitir comemorar o aniversário, quatro dias depois.