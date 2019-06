O exército da Nigéria libertou mais de uma centena de mulheres e crianças sequestradas pelo grupo jihadista Boko Haram no seu bastião em Mafa, no estado de Borno, no nordeste do país, informaram nesta quarta-feira fontes militares.

Segundo um comunicado do porta-voz do exército, Sagir Musa, as reféns foram libertadas durante "fortes e agressivas operações de limpeza" efetuadas nos últimos dias neste enclave, onde as ações e ataques terroristas são constantes.