Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 29 set 2019

Pontífice posou ao lado da escultura "Angels Unaware", do canadense Timothy P. Schmalz, que mostra um grupo de migrantes de diferentes culturas e épocas. EFE/EPA/VATICAN MEDIA

O papa Francisco lamentou neste domingo que o mundo seja cada vez mais cruel com os excluídos e pediu o fim da discriminação durante uma missa especial celebrada pelo Dia Mundial do Migrante e do Refugiado".

"O mundo atual é cada dia mais elitista e cruel com os excluídos", disse Francisco na missa realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano, acompanhada por milhares de fiéis de diversas partes do mundo.