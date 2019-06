O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta quinta-feira os laços de seu país com os Aliados e afirmou que esse vínculo é "inquebrável" durante a cerimônia de comemoração do 75° aniversário do Desembarque na Normandia.

"A todos nossos amigos e parceiros: a nossa prezada aliança foi criada no calor da batalha, posta à toda prova nas dificuldades da guerra e demonstrou as bênçãos da paz. O nosso vínculo é inquebrável", disse Trump em um ato de homenagem no cemitério americano de Normandia.