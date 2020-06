O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, pediu à polícia nesta quinta-feira para obter "resultados rápidos" na investigação de um possível novo caso de brutalidade contra um adolescente negro, preso durante um dos episódios de vandalismo da semana passada, na sequência dos protestos antirracistas, e anunciou que eles serão divulgados "nos próximos dias".

A família de Jahmel Leach, um estudante de 16 anos do Bronx, cujas imagens com o rosto ferido e ensanguentado ganharam a imprensa local, informou que o jovem foi atacado pela polícia com uma pistola de choque elétrico, preso por supostamente iniciar um incêndio e levado para o hospital sem ser notificado.