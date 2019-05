O parlamento do estado de Nova York, dominado por democratas, aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que permite que o Congresso dos Estados Unidos tenha acesso ao que reivindicou com insistência: a declaração de impostos do presidente Donald Trump, que se negou a divulga-los.

O projeto, que deverá agora ser assinado pelo governador nova-iorquino, Andrew Cuomo, também democrata e crítico das políticas do presidente, autoriza que a agência fiscal de Nova York, onde Trump mora e tem a base de seus negócios, entregue os documentos aos comitês do Congresso que o solicitaram, desde que estes tenham um objetivo legislativo "específico e legítimo".