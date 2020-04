O governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou nesta quarta-feira que o atual número de casos confirmados de Covid-19 no estado é 83.712 (um aumento de 17.215 nas últimas 24 horas), com 1.941 mortes (391 a mais que ontem), e afirmou que o pico da curva de contágios deverá ocorrer no final de abril.

Em entrevista coletiva diária, o governador disse que a Covid-19 pode causar a morte de cerca de 16 mil pessoas no estado de Nova York - o epicentro global da pandemia -, segundo com projeções da Gates Foundation.