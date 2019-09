O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou neste domingo a proibição dos cigarros eletrônicos com sabor, uma tentativa de "combater o aumento do consumo de produtos de vapor entre os jovens".

Cuomo, que emitiu um decreto, também ordenou que as corporações de segurança aumentem os esforços para dificultar a venda desses produtos aos jovens e menores de idade. A idade mínima para fumar em Nova York é 21 anos.