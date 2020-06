O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, informou nesta sexta-feira que foram registradas 42 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas - seis a mais do que no dia anterior -, enquanto a taxa de infecção segue em queda e que hoje é de 1,5%.

Durante entrevista coletiva, Cuomo explicou que na cidade de Nova York, o ponto do estado mais afetado pela pandemia, o número de pessoas infectadas também continua caindo e, pela primeira vez, está abaixo de 5% nos cinco distritos.

Os mais afetados continuam sendo o Queens (1,9%), o Bronx (1,6%) e o Brooklyn (1,5%), onde também existem "pontos quentes" que preocupam o governador, a maioria localizada no Bronx e Brooklyn e onde os testes de anticorpos revelaram que 30 a 50% passaram na doença, em comparação com 20% para a média da cidade.

O governador voltou a alertar para as dificuldades envolvidas na reabertura, após a fase atual em que cinco regiões estaduais entraram hoje, observando que em Nova York estava acontecendo de forma contrária à dos outros estados, pois a taxa de infecção havia caído para a reabertura.

"O vírus é menos difundido em Nova York do que em qualquer outro lugar nos Estados Unidos", disse Cuomo, que pediu para "não esquecer" o vírus, apesar de não estar mais presente.

Por sua vez, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse hoje que, na primeira semana de reabertura, os cidadãos regressaram aos transportes públicos, especialmente ao metrô, que registrou um aumento de 25% de passageiros, assim com o tráfego de veículos para Manhattan.

Os EUA chegaram a 2.021.990 de casos e 113.774 mortes por Covid-19, segundo uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.