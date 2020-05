O estado de Nova York, epicentro global da pandemia de Covid-19, com 26.612 mortes, registrou 521 novas internações neste sábado, seu número mais baixo desde 20 de março, quando as autoridades proibiram todas as atividades não essenciais para deter a propagação do novo coronavírus.

Em entrevista coletiva na qual teve a companhia da filha Michaela Kennedy-Cuomo e parabenizou a mãe, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, forneceu esses e outros dados, entre eles o de número de vítimas do SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Houve 207, o menor número desde 27 de março.