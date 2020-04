Neste domingo que a situação na cidade está melhorando, e que houve uma grande queda no número de intubações diárias. EFE/JASON SZENES

O estado de Nova York, que totaliza 9.285 mortes por Covid-19 confirmadas, se aproxima da marca de 10 mil após mais um dia com a taxa de mortalidade acima das 700 vítimas, o que vinha acontecendo ao longo de toda a semana.

De acordo com o governador Andrew Cuomo, desde sábado foram registradas 758 mortes no estado por causa da pandemia, quantidade que classificou como "trágica".

"Cada uma é um rosto, um nome e uma família que está sofrendo neste fim de semana, que para muitos neste estado e neste país é uma data religiosa muito importante", disse o político em sua entrevista coletiva diária, na qual destacou que "os nova-iorquinos fizeram tudo que era humanamente possível" para tentar salvar essas vidas.

O governador comparou o número de mortes causadas pelo novo coronavírus com as do atentado terrotista de 11 de setembro, e disse que a doença já matou mais que o triplo de pessoas. O atentado de 2001 deixou 2.753 mortos.

MENOS INTERNAÇÕES E MAIS ALTAS.

O governador destacou que há "boas notícias" neste domingo, ao revelar que o número de internações caiu nas últimas 24 horas.

"Este é o número que temos observado porque tínhamos muito medo que o sistema hospitalar ficasse sobrecarregado", disse o governador, que também enfatizou que o número de altas subiu.

Apesar da melhora apresentada por alguns dados, Cuomo não definiu uma data concreta para a reabertura de alguns setores e a volta à normalidade, mas confessou estar ansioso para que ocorra "o quanto antes".

"Temos que ser inteligentes com a maneira de voltar a abrir (negócios e colégios). É necessário ter uma estratégia segura para a saúde pública que seja consistente com a economia", comentou.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, afirmou neste domingo que a situação na cidade está melhorando, e que houve uma grande queda no número de intubações diárias, mas que isso ainda não significa um progresso definitivo.