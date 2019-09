As agências de espionagem da Nova Zelândia receberam informação de que havia suspeitos sendo detidos e torturados pela CIA durante a guerra no Afeganistão, e inclusive repassaram perguntas para os interrogatórios, segundo um relatório oficial.

A chefe interina do Escritório do Gabinete Geral de Segurança e Inteligência, Madeleine Laracy, garantiu no entanto, que agências do país da Oceania não foram cúmplices, nem estiveram envolvidas com tortura ou com tratamento desumano de presos, de acordo com as investigações de documentos elaborados entre 2001 e 2009.