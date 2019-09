Pelo menos sete pessoas morreram, entre elas os três atacantes, e outras 13 ficaram feridas nesta quarta-feira, no ataque suicida a um edifício do governo do Afeganistão, no leste do país, um dia após dois atentados reivindicados pelos talibãs, com quase 50 mortos.

"Entre os mortos, há dois membros das forças de segurança e dois civis, enquanto outras 13 pessoas, incluindo um membro das forças de segurança, ficaram feridas", afirmou à Agência Efe, Mubariz Atal, porta-voz da polícia da província de Nangarhar, capital de Jalalabad, ocorreu o ataque hoje.