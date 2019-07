O novo governo da Grécia, do conservador Kyriakos Mitsotakis, reconheceu nesta sexta-feira o presidente do Parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino do país, segundo anunciou o ministério de Relações Exteriores em comunicado.

"Em linha com a posição comum da União Europeia (UE) o Governo grego decidiu reconhecer Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, escolhida democraticamente, presidente da Venezuela para convocar eleições presidenciais livres, justas e democráticas", diz o comunicado.