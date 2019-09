Novos episódios de distúrbios e saques com ares de xenofobia ocorridos no domingo, em Johanesburgo, capital da África do Sul, deixaram pelo menos dois mortos e cinco feridos, subindo para dez o número de pessoas que perderam suas vidas após o início da onda de violência, segundo confirmaram hoje fontes policiais à Agência Efe.

A primeira morte ocorreu ontem pela manhã, no bairro de Hillbrow (localizado no centro e um dos distritos mais perigosos de Johanesburgo), por facadas.