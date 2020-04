A Colômbia registrou nesta quinta-feira 96 casos do novo coronavírus, chegando a 1.161 pessoas infectadas, e outras duas mortes por Covid-19, elevando o total para 19, segundo informações publicadas no boletim diário do Ministério da Saúde.

A grande maioria das novas infecções ocorreu novamente em Bogotá, com 70 casos, enquanto o restante foi notificado nos departamentos de Antioquia (20), Valle del Cauca (3), Norte de Santander (2) e Caldas (1), de acordo com a publicação.

A capital colombiana também tem o maior número de doentes, com 542, seguida pelos departamentos de Valle del Cauca (151), Antioquia (127), Cundinamarca e Bolívar, ambos com 42.

Os dois novos mortos são uma mulher de 81 anos de Zipaquirá, perto de Bogotá, e um homem de 33 anos na capital colombiana, segundo o ministério, que disse ainda que 55 pessoas se recuperaram da Covid-19 no país.

Dos 1.087 que ainda estão contaminadas, 955 estão se recuperando em casa e 132 estão no hospital, sendo que entre estes 50 permanecem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Desde 25 de março, a Colômbia está sob uma quarentena nacional de 19 dias para tentar evitar a rápida disseminação do SARS-CoV-2 e dar tempo aos serviços de saúde para se preparar, a fim de evitar o transbordamento de hospitais.