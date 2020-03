As mortes pelo vírus fora da China aumentaram para 3,3 mil, em comparação com as 3.213 mortes pela doença registrada na China. EFE/Yoan Valat

Os casos do novo coronavírus fora da China agora somam mais de 83 mil, número que pela primeira vez excede os registrados no país de origem da pandemia (atualmente cerca de 81 mil), de acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o gráfico atualizado no site oficial da OMS, o total de casos globais chega a cerca de 165 mil e, depois da China, os países mais afetados são Itália (24,7 mil casos), Irã (13,9 mil), Coreia do Sul (8,1 mil) e Espanha (7,7 mil), embora as autoridades espanholas tenham acabado de anunciar que o número de infectados agora é de 8.744 pessoas e 297 mortes, o que o coloca à frente do país sul-coreano.