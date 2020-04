Em toda a França há 90.676 casos confirmados de infecção por coronavírus, com 4.342 registrados de ontem para hoje. EFE/CAROLINE BLUMBERG

O número de mortes por Covid-19 na França subiu nesta sexta-feira para 13.197, das quais 554 ocorreram nas últimas 24 horas.

O diretor geral de Saúde do país, Jérôme Salomon, disse em entrevista coletiva que 8.598 das mortes foram registradas em hospitais e 4.599 em residências e asilos.

Salomon também informou que 31.267 pessoas estão internadas em hospitais e 7.004 em unidades de tratamento intensivo (UTI), o que reflete, segundo ele, que o progresso da pandemia continua "muito dinâmico" e que as medidas de isolamento devem ser mantidas.

Em toda a França há 90.676 casos confirmados de infecção por coronavírus, com 4.342 registrados de ontem para hoje. Além disso, 24.932 pessoas já foram curadas de Covid-19.

As medidas de confinamento da população começaram no país em 17 de março e, após uma prorrogação até 15 de abril, o presidente Emmanuel Macron deverá anunciar uma nova extensão do prazo em pronunciamento à nação que fará na segunda-feira.