O Irã informou nesta terça-feira que outras 135 pessoas morreram devido ao novo coronavírus, elevando o número de mortos no país para 988, o que proibiu hoje a celebração do tradicional feriado de Chaharshanbe.

Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram confirmados 1.178 novos casos de infecção, elevando o total para 16.169, enquanto até agora 5.389 pessoas doentes já se recuperaram.

Diante dessa situação, o chefe da Polícia de Prevenção de Teerã, Keyvan Zahiri, pediu aos cidadãos que "ficassem em casa e comemorassem a festa de hoje com seus familiares" para evitar uma maior disseminação do coronavírus.

O festival de Chaharshanbe, durante o qual é comum acender fogueiras e atirar foguetes, é de tradição zoroastriana, a religião dominante no Irã antes da chegada do Islã, e remonta a cerca de 1,7 mil anos antes de Cristo.

Além de proibir esta celebração, as autoridades iranianas fecharam ontem à noite os mausoléus do Imã Reza, o oitavo xiita, na cidade de Mashad, e o de sua irmã Fatemeh Masumeh, em Qom.

Alguns fiéis reagiram com raiva e tentaram abrir as portas à força, causando danos materiais, ações que foram duramente criticadas hoje pelas autoridades.

Também teve início uma campanha para inspecionar e medir a temperatura dos cidadãos nas estradas de entrada e saída de algumas cidades para detectar casos de coronavírus.

É comum que os iranianos viajem nesta época do ano, coincidindo com o início dos feriados de Ano Novo do calendário persa, que é comemorado no dia 20.

O governo, que pediu para a população a evitar viagens ou deslocamentos "desnecessários", também estabeleceu controles nos aeroportos e nas estações de trem e ônibus.