As autoridades sanitárias do México relataram 74 novas mortes por Covid-19 nesta terça-feira, o que levou o total a 406, enquanto o número de casos de infecção pelo novo coronavírus no país subiu para 5.399, com mais 385 registros nas últimas 24 horas.

É o maior número de mortes notificadas em um dia desde o primeiro caso do vírus no país, em 27 de fevereiro. Além disso, os 385 novos casos representam um aumento de cerca de 7,6% em relação ao balanço anterior, de ontem, de acordo com o relatório técnico apresentado em entrevista coletiva no Palácio Nacional.

O diretor de epidemiologia do governo do México, José Luis Alomía, confirmou o acúmulo de 10.792 casos suspeitos da doença, além de 23.900 pessoas que já fizeram testes que deram negativo.

Do total de casos confirmados, 3.525 receberam tratamento ambulatorial e não foram internados, 579 pessoas estão hospitalizadas e em condição estável, 1.058 são graves e 237 são os mais críticos e necessitam de intubação, relatou Alomía.

O diretor de epidemiologia do governo reiterou que a maioria das mortes está relacionada a condições subjacentes, como hipertensão, diabetes, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica e tabagismo.