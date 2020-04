A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta quarta-feira que contabilizou 46 novos casos de infecção pelo coronavírus Sars-CoV-2 em um espaço de 24 horas, contra 89 entre segunda e terça-feira.

Dos novos casos relatados, 36 são os chamados "importados", ou seja, referentes a pessoas que vieram do exterior.

Os dados divulgados mostram uma redução significativa após três dias de aumentos causados, segundo as autoridades sanitárias, por cidadãos chineses que estavam na Rússia e voltaram ao país natal. No dia 11, foram registrados 99 casos, dos quais 97 eram "importados"; no dia 12, 98 do total de 108 eram de pessoas que tinham voltado à China; e, no dia 13, 86 de 89.

Além disso, a Comissão informou que houve uma morte por Covid-19 em todo o país desde terça-feira, e o número de pacientes curados foi de 78.

Ainda segundo a entidade, o total de pessoas que estão atualmente infectadas pelo novo coronavírus no país é de 1.137, das quais 113 estão em estado grave, 57 delas na cidade de Wuhan, berço da pandemia.

O número de pessoas diagnosticadas na China com infecção pelo coronavírus desde o início da pandemia é de 82.295, das quais 3.342 morreram e 77.816 receberam alta.