O número de trabalhadores que deram entrada no auxílio desemprego nos Estados Unidos chegou a 22 milhões nas quatro últimas semanas, com as 5,2 milhões de solicitações feitas entre 6 e 10 de abril, segundo informou nesta quinta-feira o Departamento de Trabalho do país.

Os dados indicam que o índice de desemprego nos EUA está perto de 17%, muito acima do pico de 10% registrado em outubro de 2009, três meses após o fim da Grande Recessão.

De acordo com os dados do Departamento de Trabalho, os 5,2 milhões de pedidos são inferiores aos 6,6 milhões registrados na semana anterior, já sob o impacto da paralisação da economia provocada pela Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Em quatro semanas, a média de solicitações chegou a marca inédita na história de 5,5 milhões.

De acordo com o informe divulgado hoje, na semana concluída em 4 de abril, havia 11,976 milhões de pessoas sendo amparadas por esse benefício, outro recorde.

Em março, a taxa de desemprego nos EUA subiu de 3,5% para 4,4%, mas analistas esperam uma disparada sem precedentes, como consequência da pandemia.