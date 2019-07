Um objeto ainda não identificado, que pode se tratar de um míssil antiaéreo s-200 russo, caiu na madrugada desta segunda-feira nas montanhas do norte do Chipre, informaram as autoridades turco-cipriotas.

"Após uma primeira avaliação, acreditamos que trata-se de um míssil russo, parte do sistema de defesa aéreo", afirmou o ministro das Relações de Exteriores da autoproclamada República Turca do Norte do Chipre (RTNC), Kudret Ozersay.