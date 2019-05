A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) rebaixou nesta terça-feira suas previsões econômicas para os principais países do mundo, com a notável exceção dos Estados Unidos, e fez um apelo urgente para que se detenha a escalada de tensões comerciais, o pode piorar as perspectivas ainda mais.

No relatório semestral de perspectivas divulgado hoje, a OCDE calcula que mais atritos entre Estados Unidos e China poderiam diminuir o Produto Interno Bruto (PIB) mundial em seis décimos em dois ou três anos.