O número global de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus chegou a 3,862 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), após um aumento diário de 88.245 notificações, atribuíveis principalmente à evolução da pandemia nas Américas.

De acordo com a agência baseada em Genebra, o número de vítimas do vírus SARS-CoV-2 no mundo aumentou para 265.961, o que representa um aumento de 5.394 mortes, 1.150 a menos que o que havia sido divulgado no relatório de ontem da organização.

O número de infecções na América é de 1,63 milhão, muito próximo dos 1,68 milhão na Europa nos três meses em que o coronavírus os vem afetando.

Os Estados Unidos são o país mais afetado, com 1,25 milhão de casos confirmados, quase seis vezes mais do que os países seguintes, Espanha e Itália, por essa ordem, que estão separados por 5 mil notificações. O Brasil é o segundo país com mais casos no continente americano, com mais de 135 mil pessoas contagiadas.