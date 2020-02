A Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou nesta sexta-feira o risco de propagação global do novo coronavírus, causador da Covid-19, de "alto" para "muito alto", após a confirmação do primeiro caso na África, último continente a ter registrada a infecção.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez o anúncio durante entrevista coletiva, após confirmar que fora da China, foram detectados até o momento 4.351 casos em 48 países, com as primeiras infecções na Nigéria, Dinamarca, Estônia, Lituânia e Holanda nas últimas 24 horas.

O risco "muito alto" só havia sido estabelecido até agora na China, onde foram diagnosticados a redução de novos casos nos últimos três dias do que no resto do mundo.