A pandemia da Covid-19, que na terça-feira ultrapassou a barreira de um milhão de vítimas, segundo estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), somou 3,7 mil novas mortes e 225 mil infecções nas últimas 24 horas, elevando o número total de casos no mundo para 33,4 milhões.

Os dados divulgados nesta quarta-feira no boletim diário da OMS representa uma queda significativa em relação aos dias anteriores, mas é prematuro falar em freio no avanço do novo coronavírus, já que os números diários costumam ser baixos no meio de cada semana e voltam a subir no final.