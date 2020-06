A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta terça-feira que os casos de Covid-19 em todo mundo chegaram a 7,94 milhões, enquanto o número de mortes atingiu 434.796, com alguma estabilidade nas curvas diárias de casos no continente americano e na Europa, regiões mais afetadas pela pandemia.

O continente americano, com 3,84 milhões, é a região com mais infecções, seguido pela Europa com 2,43 milhões, embora o número de casos por dia no primeiro tenha sido de cerca de 70 mil infecções desde o início do mês, e no Velho Continente em cerca de 20 mil.