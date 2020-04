Os gráficos da OMS mostram que as maiores curvas ascendentes de casos são de Brasil - que tem mais de 72 mil casos - e Turquia, onde foram registrados 118 mil. EFE/SEDAT SUNA

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta quinta-feira que 3,09 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus foram registrados em todo o mundo desde o início da pandemia em Wuhan, na China, no final de dezembro de 2019.

Segundo a entidade, 66 mil casos foram contabilizados entre ontem e hoje. Já o número de mortes nas últimas 24 horas foi de 5.378, e o total é de 217.769.

Menos de 200 mil casos de Covid-19 separam a Europa das Américas, com 1,43 milhão registrados no primeiro e 1,25 milhão no segundo.

Os gráficos da OMS mostram que as maiores curvas ascendentes de casos são de Brasil - que tem mais de 72 mil casos - e Turquia, onde foram registrados 118 mil.