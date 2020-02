A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou nesta quarta-feira uma campanha para evitar que o pânico se espalhe por causa do novo coronavírus e pediu US$ 675 milhões (R$ 2,8 bilhões) para financiar o combate à epidemia, de modo a evitar que o problema chegue a países menos preparados para lidar com a situação.

"Não é o momento de propagar medo ou pânico. É o momento de olhar para frente e agir", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, em entrevista coletiva.